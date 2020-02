Baisse du moral des entreprises : le gouvernement envisage une rallonge budgétaire

ⓒYONHAP News

L’épidémie du nouveau coronavirus poursuit inexorablement sa propagation en Corée du Sud, ce qui affecte sérieusement la demande intérieure. Avec la recrudescence du Covid-19, les citoyens fuient les lieux fréquentés, comme les cinémas ou les parcs d’attraction, et préfèrent rester calfeutrés chez eux. Cela se traduit par une baisse sensible de la circulation, que ce soit dans les transports en communs ou les véhicules particuliers.





La crise sanitaire a déjà provoqué un sérieux repli du sentiment des entreprises. En témoignent les données publiées mercredi dernier par la Banque de Corée (BOK). L’indice de confiance des entreprises, également appelé BSI, dans tous les secteurs, est tombé à 65 en février, soit une chute de 10 points en un mois. Il s’agit de la baisse la plus importante depuis la collecte de ces données dans le pays, en janvier 2003. Que ce soit lors de la crise du MERS-Cov en juin 2015, du choc lié à la crise financière en Europe en juillet 2012 et lors de la crise financière mondiale de 2008, le BSI n’avait chuté que 9 points au maximum.





Pour rappel, cet indice reflète le ressentiment des entreprises, et un niveau inférieur à 100 signifie que la majorité des firmes ont une opinion négative sur la conjoncture économique. En cas de baisse importante, cela signifie une hausse considérable du nombre des sociétés jugeant défavorable la situation actuelle. Le BSI a enregistré un recul important, notamment dans les secteurs très dépendant des exportations à destination de la Chine, tels que l’électronique et les équipements de télécommunication. Il en va de même pour l’automobile et les secteurs associés, tels que la métallurgie, à cause de la pénurie de composants importés depuis l’empire du Milieu. Le moral des patrons est aussi morose dans les ventes en gros et de détail, alors que la demande intérieure est en berne. Par ailleurs, le degré de l’opinion des entreprises sur la situation future a chuté de 7 points, pour descendre à 69. Autrement dit, le pessimisme gagne du terrain concernant le mois de mars. L’indice de confiance économique (ESI), obtenus à partir de ceux des entreprises (BSI) et des consommateurs (CSI), a diminué de 8,5 points pour tomber à 87,2, soit son plus bas niveau depuis mars 2009, lorsque la Corée du Sud s’efforçait de sortir la tête de l’eau suite à la crise financière mondiale.





Pour faire face à cette situation, le gouvernement sud-coréen a décidé de mettre en place une rallonge budgétaire. Si la crise sanitaire ne s’aggrave pas, il conviendra d’adopter un budget additionnel de 10 000 milliards de wons, soit 7,5 milliards d’euros, un niveau similaire à celui instauré lors de la crise du MERS-CoV en 2015. Dans le cas contraire, il faudra prévoir un montant 50 % plus élevé.