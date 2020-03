Les défis TikTok gagnent du terrain dans le monde de la k-pop

ⓒ KBS

Le challenge « Any Song » lancé en janvier par Zico a déclenché la participation de plusieurs stars, comme Hwa-sa et Hyo-ri, et internautes. Il s’agit d’un premier cas de succès pour un titre coréen sur l’appli TikTok, l’application préférée des adolescents ou plutôt de « la génération Z ».





Les vidéos postées avec le hashtag #anysongchallenge ont cumulé plus de 700 millions de vues. Et le dernier single de Zico domine la plupart des hit-parades sud-coréens.





Face à ce succès enviable, plusieurs chanteurs lui ont emboîté le pas afin d’attirer l’attention des jeunes qui plébiscitent les vidéos courtes marquant les esprits.





On trouve, entre autres, le challenge « Hands Up » de Cherry Bullet et ceux de « Crossroads » et de « So What », lancés respectivement par GFriend et LOONA. A travers des vidéos qui durent entre 15 secondes et 1 minute, les artistes cherchent ainsi à créer le buzz.