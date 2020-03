Le groupe mixte Kard jouit d’une popularité plus forte à l’étranger qu’en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Kard est un des rares groupes mixtes qui compte deux garçons et deux filles. Ce quartet s’est formé en 2017 sous le label DSP Media, qui a donné naissance à plusieurs groupes d’idoles comme Fin.K.L, Sechskies et Kara.





Avant même ses débuts officiels, Billboard l’a présenté comme l’un des dix nouveaux groupes ou artistes de k-pop à suivre ! Kard est aujourd’hui populaire en Amérique latine et en Europe, plus précisément en Grande-Bretagne, en Irlande, au Chili et au Brésil.





Pourtant, le groupe peine à se faire un nom dans son pays car le marché de la musique populaire en Corée du Sud s’appuie sur deux piliers : les boys band et les girls band. C’est la raison pour laquelle les groupes tiers se font de plus en plus rares dans le pays de la k-pop.