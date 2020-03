Oh Jong-hyuk de Click-B se mariera en mai

ⓒ YONHAP News

Oh Jong-hyuk va célébrer son mariage en mai prochain. Le vocaliste du boys band Click-B va ainsi emboîter le pas aux deux autre membres du groupe, Kim Sang-hyuk et Yoo Ho-suk, alias Evan, qui se sont chacun mariés en avril et décembre derniers.





Le chanteur a d’abord lancé sa carrière musicale en 1999 au sein du groupe d’idoles. « Undefeatable », un des plus grands hits du septuor est d’ailleurs écrit et composé par ce futur marié.





Il est aujourd’hui très apprécié en tant qu’acteur de comédie musicale. L’année dernière, il était à l’affiche de sept pièces aux genres aussi divers que variés.





Cet artiste multi-talent a posté le 5 février une lettre écrite à la main, en ligne, afin de partager cette heureuse nouvelle avec ses fans.