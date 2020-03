Lim Heon-il organise son 5e concert en solo « chant de printemps »

Date : du 20 au 29 mars 2020

Lieu : Bear Hall à Séoul

Lim Heon-il montera sur la scène du Bear Hall à Séoul du 20 au 22 et du 27 au 29 mars prochains. Intitulé « chant de printemps », l’auteur-compositeur-interprète âgé de 36 ans retrouvera son public dans une petite salle de concert comptant 200 sièges.

Le vocaliste s’est d’abord fait connaître en remportant la 3e place lors de la 15e édition du concours de musique de Yoo Jae-ha, en 2004. L’année suivante, il a fait ses débuts au sein du groupe « Jung Won-young band », avant de lancer sa carrière en solo en 2013 et de créer le trio « I am Not » en 2015.

Après six ans d’absence, l’auteur a fait de nouveau son apparition dans la saison 3 de l’émission musicale « Begin Again », aux côtés de célèbres artistes comme Park Jung-hyun et Henry. Son nouveau single intitulé « Today » est sorti le 4 février.