« i DECIDE », 3e mini-album d’iKON

iKon est un boys band formé en 2015 par YG Entertainment. Les sept membres ont été sélectionnés à l’issue de deux émissions de téléréalité « WIN : Who is NEXT » et « Mix and Match », diffusées sur la chaîne musicale Mnet entre 2013 et 2014.

Suite au départ de B.I, accusé d’avoir consommé de la drogue en juin 2019, le groupe compte aujourd’hui six membres : Jay, Song, Bobby, DK, Ju-ne et Chan.

Le nom du groupe ‘iKON’ illustre l’ambition de devenir une « icône pour la Corée », c’est la raison pour laquelle « c » est remplacé par « k », la première lettre de Korea.

Parmi ses membres, le rappeur Bobby, gagnant de la saison 3 de l’émission « Show me the money » en 2014, a lancé sa carrière en solo en 2017. Il a également créé le duo « MOBB » avec Song Min-ho de Winner. Les deux rappeurs ont remporté le prix du meilleur artiste de hip-hop et de rap lors des Seoul Music Awards en 2017.

iKON, transformé en sextet, est de retour avec son 3e EP composé de cinq morceaux. Comme le titre « i DECIDE » le laisse entendre, le boys band est déterminé à tourner la page pour aller vers de nouveaux horizons.