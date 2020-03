La Chine va déployer 100 000 canards au Pakistan pour éradiquer les criquets

ⓒ Getty Images Bank

L’empire du Milieu va envoyer une « armée » de 100 000 canards au Pakistan pour combattre les essaims de criquets pèlerins. Ils seraient quelque 400 milliards à dévaster tout sur leur passage. Selon les experts chinois, un canard peut dévorer plus de 200 criquets par jour. Un procédé donc plus efficace et plus naturel que les pesticides.





D’après l’agence Bloomberg, cette méthode sera d’abord mise en œuvre à titre expérimental dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine. Ces grosses sauterelles représentent une menace importante pour l’agriculture dans beaucoup de régions. Après avoir dévasté les cultures kenyanes, elles se sont répandues en Asie du Sud en passant par la péninsule arabique. La Chine, qui partage ses frontières avec le Pakistan et l’Inde, deux pays qui souffrent de cette invasion de nuisibles, s’inquiètent de leur arrivée sur son territoire.