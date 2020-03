Les feuilletons sud-coréens font un carton au Vietnam

ⓒ YONHAP News

Au Vietnam, les séries télévisées sud-coréennes ont le vent en poupe. D’après le journal Tuoi Tre, elles occupent sept places du Top 10 des feuilletons les plus regardés sur Netflix au Vietnam.





« Itaewon Class » figure au premier rang, suivi de « Crash Landing on You » et « Hi Bye, Mama! ». Un résultat qui n’est pas très étonnant, selon le quotidien, car les dramas sud-coréens ont longtemps été populaires dans le pays. Alors que ces derniers temps, certains habitants évitent de croiser les sud-Coréens par peur de contamination du Covid-19, leur enthousiasme pour la culture coréenne reste toujours la même.