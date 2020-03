Nom réel : Kim Sang-hee

Début : 2020





Kim Sang-hee est une comique sud-coréenne qui a fait ses débuts en 2013 à travers un concours de comiques organisé par la chaîne de télévision MBC. Elle a fait des apparitions régulières dans des émissions comme « Une Plongée dans la comédie » ou « Le Chemin de la comédie ».

La jeune femme a aussi joué dans une émission de comédie intitulée « Utchatsa », diffusée sur la chaîne SBS. Au fil du temps, elle a élargi ses activités dans divers domaines. Elle a démontré ses talents de comédienne de théâtre, de doubleuse de voix ou encore d'animatrice.

En 2020, Kim se lance un nouveau défi : devenir chanteuse de trot. Sous son nom de scène « Lee Ji-yo », elle publie le 20 février son premier single « My Partner ». Dans cette chanson joyeuse et légère, et au tempo moyen, elle exprime son amour fidèle et inébranlable pour son amoureux, tout en mettant en valeur sa voix aimable et charmante.

« Chanter sur scène était un rêve de longue date » avoue-t-elle. En effet, elle a préparé sa nouvelle carrière en prenant des cours de chants pendant des années. Celle qui dit avoir la larme et le rire facile espère pouvoir faire ressentir toute une palette d'émotions sincères à son public à travers ses chansons.





My Partner (single, février 2020)