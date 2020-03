om réel : Lee Shin-ae

Date de naissance : le 24 décembre 1997

Début : 2020





msftz est une chanteuse de pop sud-coréenne. Lee Shin-ae, de son vrai nom, est née en 1997. Avant de faire ses débuts officiels début 2020, elle s'est fait remarquer en publiant, sur SoundCloud, une chanson qu'elle a composée et écrite, intitulée « Chicken ». La mélodie accrocheuse de ce morceau s'allie parfaitement à la voix envoutante de la chanteuse. Le titre a cumulé plus de 700 000 écoutes en streaming.

Fin 2018, la jeune femme a signé un contrat avec Sony Music Entertainment Korea. Le 2 janvier 2020, elle a fait ses débuts en publiant son tout premier double single intitulé « Eternity », constitué des chansons « 2080 » et « Fantasy ». Le titre « 2080 » a été composé et écrit conjointement par msftz et Shim Eun-ji. Cette dernière est une auteure-compositrice qui a écrit plusieurs chansons à succès pour le girls band sud-coréen Twice ou pour la chanteuse Baek Ah-yeon.

Sony Music Entertainment Korea affirme que msftz possède une musicalité accomplie et un potentiel de succès important auprès du public et souligne également le fait qu'elle maîtrise aussi bien l'anglais que le coréen, ce qui devrait constituer un atout majeur pour développer sa carrière à l'international.





Eternity (single, janvier 2020)

Me, recently (single, février 2020)