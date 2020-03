Début : 2019





NIA est une chanteuse de pop sud-coréenne. Elle a d’abord fait sa première apparition publique en tant qu’actrice, en jouant l'héroïne d'un web-drama en 2017. En novembre 2019, elle a fait ses débuts en tant que chanteuse en enregistrant son premier single intitulé « Be with you ». Elle a charmé son public avec sa voix tendre et apaisante.

Le 16 février 2020, elle a sorti sa nouvelle chanson « Destiny ». Le titre était disponible simultanément sur des sites de téléchargement et de streaming. Il s’agit du 13e titre de l'album OST de la série télévisée « Love is beautiful, Life is wonderful », diffusée le weekend sur la chaîne KBS2.

À noter également que de nombreux chanteurs vedettes tels que Sohyang (« Road »), Hong Jin-young (« Love is coming ») ou encore Na Yoon-kwon (« What can I do for you ») ont participé à cet album.





Destiny (single, février 2020)