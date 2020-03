Discovalley, développeur de purificateur d’air portable

© Discovalley

Le nom de l’entreprise, Discovalley, est une combinaison des mots anglais boule de disco et de Silicon Valley. Une boule de disco est un accessoire d’éclairage qui émet diverses couleurs dans toutes les directions, et Silicon Valley est ce qu’on appelle un berceau de l’innovation. Donc, le nom de l’entreprise est une façon d’exprimer sa détermination à trouver de nouvelles idées et à devenir une entreprise innovante. Et effectivement, l’une des idées géniales de l’entreprise a été de développer un purificateur d’air.





Un purificateur d’air est quelque chose de très simple. C’est généralement fait en deux parties : un ventilateur électrique pour aspirer et évacuer l’air et un filtre pour particules. Mais malgré cette simplicité, ces produits sont plutôt chers. Mais l’équipe de Discovalley et ses partenaires se sont demandé comment résoudre ce problème. Et ils sont parvenus à lancer un purificateur d’air combiné à un ventilateur le tout portable de 4 pouces.