Les « X-Events »

Alors que l’inquiétude est de plus en plus grandissante quant à une éventuelle pandémie mondiale du Covid-19, un nouveau terme est au centre de toutes les attentions ces jours-ci, celui de « X-Events ».





« X-Events » est le titre d’un essai écrit par le mathématicien et futurologue américain John Casti. Dans ce livre, l’auteur définit un « X-Events » ou encore en français un « événement X » comme un événement extrême qui a une faible probabilité de réalisation, mais qui, s’il se produit, a d’énormes effets et conséquences.





La crise financière asiatique de 1998, l’attentat du 11 septembre 2001 ou encore l’effondrement de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 en font partie. Ces incidents extrêmement rares sont très difficiles à analyser sur la base des mentalités pré-évènement et ont eu un impact social et économique énorme. Pour Casti, un de ses « X-Events » concerne la propagation mondiale d’une maladie infectieuse. Dans la société moderne, toute maladie contagieuse est très dangereuse, car elle peut se propager rapidement dans les villes densément peuplées. En plus la coopération internationale et les mises en quarantaine sont des réponses plutôt insuffisantes. Cependant pour l’auteur, la plupart des « X-Events » sont prévisibles et même évitables si nous y apportons plus d’intérêt et si nous faisons des efforts préventifs. C’est le cas du SARS-CoV-2 qui peut également être contenu si le monde entier unit ses forces et met en place des contre-mesures globales tout en renforçant la coopération internationale.