Mesures du gouvernement pour contrer l’impact économique du COVID-19

Le gouvernement sud-coréen vient de dévoiler un ensemble de mesures générales pour contrer l’impact du nouveau coronavirus sur l’économie nationale. Le 28 février dernier, il a en effet annoncé un plan de secours économique spécial visant à minimiser les effets du virus et à vaincre rapidement l’épidémie. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a aussi élaboré un projet de loi de finances rectificatives d’urgence.





Ces dernières mesures montrent que l’exécutif est vraiment conscient de la détérioration des sentiments des consommateurs et qu’il veut stimuler l’économie grâce à un soutien financier, des avantages fiscaux et de nouvelles réglementations. Les 16 milliards de dollars prévus à cet effet devraient directement être dépensés pour surmonter les difficultés causées par l’épidémie. Et cela va comprendre des coups de pouces fiscaux, des baisses d’impôts, une baisse des taux pour les prêts aux PME et plus de fonds pour les établissements d’aide publique.