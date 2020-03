L'orchestre de tango Tierra prépare un concert au Mapo Art Center Play Mac à Séoul. Ce concert, où se mêlent la musique et la danse argentines, s'intitule « Matinée au milonga ».





Organisé dans le cadre du « Salon de Mapo : Special », une série de concerts en matinée proposée par la Fondation culturelle de Mapo, il devait initialement se dérouler le 24 mars, mais la date a été repoussée en raison du Covid-19.





Une fois la date refixée, le concert débutera à 11h du matin. Pendant environ 90 minutes, les spectateurs seront pleinement immergés dans l'univers du tango. Parmi les morceaux qui seront joués figurent « Libertango », « La Yumba » ou « La Cumparsita ».





L'orchestre de tango Tierra, qui est le premier orchestre sud-coréen spécialisé dans la musique traditionnelle argentine, a été fondé en 2019. Son répertoire s'étend de la période de l'âge d'or du tango classique des années 30 et 40 aux œuvres du tango nuevo, dont notamment les morceaux d'Astor Piazzolla. Composée d'une dizaine de musiciens et de danseurs, cette troupe vous séduira par une musique riche et puissante.





Date: initialement prévu le 24 mars 2020, reporté à cause du Covid-19

Lieu: Mapo Art Center à Séoul