ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





Série spéciale pour le mois de mars : « Les femmes dans la littérature »

La première nouvelle : « Un Chemin de la montagne » de Ji Ha-ryeon









Son attitude risquait d’être jugée discutable car elle ne laissait rien transparaître devant son mari, ne serait-ce qu’une seule nuit, alors qu’elle était au courant du fait qu’il aimait une autre femme, ce qui l’embarrassait. Mais, d’un autre côté, elle ne pouvait pas aborder le sujet sans la moindre préparation psychologique.





생각하면 남편이 다른 여자를 사랑한다는,

이 거추장스러운 문제를 안고,

비록 하룻밤 동안이라고는 하지만

남편 앞에서 내색하지 않은 것이 되레 의심쩍을 일이기도 하나

한편 나로서는 또 제대로 여기에 대한

다소나마 마음의 준비 없이 뛰어들 수는 없었던 것이다.









Publié en 1942 dans la revue Chunchu, ou Printemps et automne, « Un Chemin de la montagne » décrit les troubles intérieurs, les obstacles et les difficultés vécus par les femmes sous le régime patriarcal et féodal.









« Même si tu as gagné tout le reste, ne l’aime pas plus que moi. Si je perds même cela, je n’aurai d’autre choix que de me dépraver. » (Yeon-hee)

Elle continua d’une voix encore plus triste :

« Il chérit l’ordre dans sa vie plus que tout. Bien qu’il m’aime bien plus que toi, il ne lui arrivera jamais de l’exprimer dans la réalité. »

Peut-être qu’elle avait demandé à Sun-jae de la rencontrer pour lui dire ces mots.

Sun-jae était trop fatiguée pour répliquer, mais, pour elle, c’était Yeon-hee qui était intimidante. Elle faisait preuve d’une confiance infinie en soi. Elle ne pouvait pas être plus audacieuse dans sa vie.





“다른 거 다 이겨도 그분을 사랑하는 것만은

나한테 이기지 마세요.

여기까지 지게 되면 나는 스스로 타락할 길밖에 도리가 없습니다”

뭔지 훨씬 서글픈 어조로 연희가 말을 이었다.

“그 분은 누구보다도 자기 생활의 질서를

소중히 아는 사람입니다.

설사 당신보다 나를 더 훨씬 사랑하는 경우라도

결코 현실에서 이것을 표현하지는 않을 겁니다”

결국 이 한 말을 하기 위해

연희는 순재를 불러낸 것인지도 몰랐다.

순재는 거의 지쳐 그대로 입을 다물고 말았으나

연희야말로 무서운 여자였다.

인생에 있어 이처럼 과감할 수가 없다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

La scène où Sun-jae et Yeon-hee se rencontrent est très significative et intéressante. Ces deux femmes sont toutes les deux captives de l’idéologie patriarcale. Mais, lors de leur rencontre, au lieu de se battre pour un homme, elles constatent qu’elles ressentent toutes les deux la solitude qui vient de l’amour pour celui-ci. L’un des sentiments soulignés dans cette histoire est justement la solitude. Que ce soit Sun-jae, une femme au foyer, ou que ce soit Yeon-hee, une maîtresse, le système patriarcal leur provoque la même douleur. Les deux ennemies ont fini par former une alliance de solitude en raison de leur position dans cette société dominée par les hommes.









Auteur :

Ji Ha-ryeon est née Lee Hyeon-wuk en 1912 à Geochang dans la province de Gyeongsang du Sud. La date et le lieu de son décès sont inconnus. Elle fait ses débuts littéraires en 1940 avec la publication de sa nouvelle « Séparation » dans la revue Munjang, ou Phrases.