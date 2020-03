Quand les hirondelles font leur retour

« Les hirondelles reviennent de Gangnam », disent les Coréens pour parler du début du printemps. Dans leur imagination, ces oiseaux annonciateurs de l’arrivée de la saison du renouveau sont censés avoir hiverné au sud du fleuve Yangzi, en Chine, ou Gangnam.





Dans un chant folklorique du pays du Matin clair, les oiseaux migrateurs, qui ont fait leur réapparition dans le ciel coréen au printemps, avaient survolé les plus célèbres sites, historiques ou culturels, dans le nord de la Chine, histoire de faire plaisir à l’auditoire. L’un d’eux apporte dans son bec une graine de citrouille, un cadeau de remerciement à Heungbo, un homme qui, au printemps précédent, a soigné son petit à une patte brisée. Une graine magique qui va le combler de bonheur.





Ce chant, très rythmé et joyeux, fait partie de l’un des plus célèbres numéros de pansori, « Heungboga ». Le personnage éponyme a un frère, Nolbo, un homme méchant, jaloux et cupide. Le bonheur inouï de son cadet rend celui-ci fou de jalousie. Il part alors à la chasse des hirondelles et en attrape une. Il lui brise une patte et la soigne, convaincu que le pauvre oiseau oubliera son premier acte dans la reconnaissance du second et qu’il le remerciera de la même façon que l’hirondelle qui a exprimé sa reconnaissance envers Heungbo. Au printemps suivant, lors du retour des hirondelles en provenance de Gangnam, recevra-t-il alors lui aussi une graine magique ?





Le chant, avec au cœur de ses paroles le méchant homme chasseur d'hirondelles, a été repris, à quelques modifications près, dans un « Gyeonggi minyeo », chant folklorique de la région de Gyeonggi.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Voyage des hirondelles » dans l’interprétation de Park Kyu-hee accompagnée au gayageum.

2. « La chasse aux hirondelles » dans l’interprétation de Park Rok-ju.

3. « La chasse aux hirondelles » dans la version de Gyeonggi minyeo.