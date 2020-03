Le printemps en musique

© Getty Images Bank

Le mois de mars s’est imposé à nous à une vitesse folle. Une nouvelle saison est devant notre nez et pour bien l’accueillir, quoi de mieux que des musiques printanières qui fleurent bon la nature et l’amour ?





Musique traditionnelle

« Le son qui ouvre le printemps » - Concert de musique traditionnel du Centre National de Gugak.

« Le printemps de ma ville natale » - Orchestre gayageum du lycée national de musique traditionnelle





© National Gugak Center

© KBS





Chansons populaires

« Love Blossom » - K.will

« Spring is Gone by Chance » - LOCO & Yuju

« Hopefully Sky » - Jeong Eun-ji









Profitez de ces sons printaniers en réécoutant notre rubrique.