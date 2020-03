Les adolescents au Pays du matin clair

© Getty Images Bank

Cette semaine nous partons à la rencontre des adolescents sud-coréens pour parler de leurs vies, leurs ambitions, leurs espoirs, leurs peines mais aussi pour voir ce qui fait leur singularité !





© YONHAP News

Qu’on se le dise, les ados sud-coréens ne sont pas indifférents à la politique. Le militantisme des jeunes est de plus en plus visible. Souvent « ado-objets » de leurs parents et de la société qui leur dictent qui devenir, ils n'hésitent plus à prendre leur indépendance pour s'engager dans des causes qui leur tiennent à cœur.





© YONHAP News

L’hyper-compétitivité et la rétractation de l’économie poussent certains jeunes à prendre en main leur présent, en s’engageant en politique, une manière pour eux de se réapproprier un avenir qu’ils estiment avoir été volé par leurs aïeux. Dans ce pays confucéen où la vieillesse est signe de sagesse et de pouvoir, être jeune et s’affirmer est perçu comme une petite révolution.





© YONHAP News

Mais comment les jeunes sud-coréens aiment-ils se détendre quand ils ont du temps libre ? Comme quasiment tous les jeunes des pays développés, ils aiment surfer des heures sur leurs smartphones et autres réseaux sociaux, regarder des émissions de télé- crochet et engloutir un tas de nourriture industrielle... mais ce n'est pas tout ! Alors qu’est-ce que les ados coréens font, que d’autres ailleurs ne font pas ?