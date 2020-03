Sin Eva, d’un média à l’autre

Sin Eva nage comme un poisson dans l’eau dans l’univers médiatique sud-coréen. Depuis 13 ans, cette Française d’origine marseillaise fait son nid ici et participe à de nombreuses émissions télé, radio, publicités, web-dramas, doublages etc mais aussi sur Internet où elle est très active notamment avec son blog « Korevablog ».





© Prise par Oh Ha-young





Femme active et mariée à un sud-Coréen, elle nous parle également de sa relation avec la langue et la culture coréenne ainsi que des anecdotes entre elle et son bien-aimée et nous livre aussi son témoignage sur l’obtention de sa naturalisation coréenne.





© Fournies par Sin Eva

Pour suivre l’actualité de Sin Eva, rendez-vous sur son compte personnel @korevagram et, pour les coréanophones, vous pouvez la suivre sur @evashowmefrance où elle publie du contenu faisant le pont entre la culture française et coréenne.