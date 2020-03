L’ex-présidente Park Geun-hye adresse son premier message officiel depuis sa prison

ⓒYONHAP News

L’ancienne présidente de la République a brisé un silence de trois ans, en publiant, le 4 mars dernier, un message public depuis sa cellule de la maison d’arrêt de Séoul, où elle a été incarcérée le 31 mars 2017. Destituée suite au « Choi Gate », un vaste scandale de trafic d’influence et de corruption, Park Geun-hye a été condamnée, en appel, à 25 ans de prison ferme, mais la Cour Suprême a renvoyé son procès devant la Cour d’appel en août 2019.





A la place de l’ex-chef de l’Etat, c’est son avocat, Yoo Young-ha, qui a lu sa lettre lors d’une conférence de presse tenue à l’Assemblée nationale. Dans sa missive, Park s’en est d’abord prise à son successeur en ces termes : « Beaucoup se plaignent que la vie devient de plus en plus dure et qu’ils n’ont plus d’espoir, en raison de l’incompétence, de l’hypocrisie et de l’autoritarisme du pouvoir actuel ». Elle a vivement critiqué la politique générale de Moon Jae-in, notamment, en matière de diplomatie et de sécurité nationale. Elle s’est dite très préoccupée « parce que l’avenir du pays pourrait être compromis par la menace nucléaire nord-coréenne et par la détérioration des relations avec les pays alliés. » Ensuite, elle s’est dite très peinée en voyant l’épidémie du Covid-19 toucher de plein fouet la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord, qui sont justement ses fiefs et ancrages politiques. Sans oublier de souhaiter que la population de ces régions puisse surmonter du mieux que possible la crise.





L’ancienne occupante de la Cheongwadae a ensuite appelé toutes les forces conservatrices à s’unir pour sanctionner aux prochaines législatives le pouvoir en exercice, en se regroupant derrière la première formation de l’opposition, sans toutefois la nommer, mais à savoir le Parti du Futur Unifié (PFU). Park Geun-hye a jugé qu'un tel rassemblement était inéluctable pour élargir l’horizon du camp conservateur, avouant toutefois avoir été déçue par les siens, qui, ces derniers mois, s'unissaient et se désunissaient selon leurs propres intérêts, et avoir préféré garder le silence afin de ne pas les diviser davantage.





Le PFU a bien évidemment salué cet appel au grand rassemblement. S’en est réjoui aussi le Parti de la République de Liberté (LRP), constitué des fervents partisans de Park Geun-hye. Dans le camp d’en face, le Minjoo, le parti au pouvoir, a dénoncé cette « démagogie électoraliste depuis la prison ». Le message de l'ancienne présidente devrait tout de même impacter l’échiquier politique au prochain scrutin prévu le 15 avril. Mais il sera une épée à double tranchant car il pourrait, certes, servir à fédérer les conservateurs autour du PFU, mais aussi à faire fuir les modérés qui restaient jusque-là indécis.