Covid-19 : la communauté internationale fait front commun pour éviter une crise économique

ⓒYONHAP News

L’épidémie du nouveau coronavirus fait redouter un ralentissement de l’économie mondiale. Dans ce contexte, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 ont présenté, le 3 mars dernier, un communiqué conjoint à l’issue d'une réunion en visioconférence. Ils se sont dit « prêts à utiliser tous les instruments appropriés » pour lutter contre le Covid-19. Cela laisse penser à une baisse des taux d’intérêt directeurs et à des politiques d’assouplissement quantitatif.





Quelques heures après, la Réserve fédérale américaine (Fed) a baissé ses taux d’intérêt d’un demi-point pour les situer dans une fourchette comprise entre 1 % et 1,25 %. Son intervention est exceptionnelle . D’une part, il s’agit d’« une grosse coupe » (Big Cut), à savoir une baisse sensible de 0,5 point, comparé à « un pas de bébé » (Baby Step) habituel de 0,25 point. D’autre part, cette décision a été prise lors d’une réunion ad hoc de son Comité fédéral du marché ouvert (FOMC), alors que cet organe de politique monétaire devait tenir sa réunion régulière le 18 mars prochain. Tout cela est une première depuis la crise financière mondiale de 2008.





Cette initiative américaine devrait motiver d’autres pays à assouplir leur politique monétaire, alors qu’ils se montraient très prudents pour réviser à la baisse leurs taux directeurs, par peur de créer un écart important avec ceux de la Fed. Cette année, déjà pas moins d’une vingtaine de pays ont baissé leurs taux d’intérêt. Et ils devraient être rejoints par d’autres nations avec la propagation continue du Covid-19, qui a contaminé plus de 10 000 personnes dans le monde entier hormis la Chine. Par ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont déclaré leur intention de prêter main forte pour contrecarrer l’impact de cette crise sanitaire. Comme celle-ci frôle une phase pandémique, la communauté internationale semble agir de façon préventive pour atténuer toute incidence économique.





Pour rappel, la Banque de Corée (BOK) avait décidé de geler son taux directeur à 1,25 %, à l’issue d’une réunion organisée le 27 février par son Comité de politique monétaire et financière. Elle préférait attendre davantage en observant l’évolution de la crise sanitaire, craignant des effets pervers d’une éventuelle baisse de son taux. Cependant, l’intervention de la Fed américaine lui met la pression et une baisse devrait avoir lieu plus tôt que prévu. Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen a décidé de mettre en place une rallonge budgétaire de 11 700 milliards de wons, environ 8,8 milliards d’euros, pour faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19. C’est un montant plus important que l’additif budgétaire adopté en 2015 lors de la crise du MERS-CoV, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. L’enveloppe sera destinée à renforcer le dispositif de prévention sanitaire, à soutenir les PME et TPE les plus touchées par cette crise, à aider les classes les plus vulnérables et à stabiliser les emplois.