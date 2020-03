La Corée du Nord souffle le chaud et le froid suite à sa provocation militaire

ⓒYONHAP News

Après avoir tiré des projectiles le 2 mars, Pyongyang a envoyé à Séoul deux messages, du moins en apparence, contradictoires.





D’une part, Kim Yo-jong, la sœur cadette de l’homme fort de Pyongyang et première vice-directrice du département de propagande du Parti des travailleurs, a publié, mercredi dernier, un discours à l’emporte-pièce contre la Cheongwadae, qui a exprimé ses inquiétudes suite à ces tirs. Mais le lendemain, Kim Jong-un a fait parvenir une lettre au président de la République, Moon Jae-in, pour adresser un message de réconfort et de soutien à la population sud-coréenne, qui traverse une grande crise sanitaire. Le locataire de la Maison bleue lui a répondu par un mot de remerciement.





Selon certains experts, il n’y aurait rien d’étonnant si on considère les démarches des Kim comme deux dimensions complètement dissociées, à savoir les exercices militaires d’un côté, et le Covid-19 de l’autre. Par ailleurs, quelques-uns avancent que Pyongyang serait confronté, lui aussi, mais sans l’avouer, à la propagation de l’épidémie, et qu’il voudrait coopérer par conséquent avec Séoul pour s’en sortir. Reste à savoir si cet échange épistolaire arrivera à débloquer le dialogue entre le Sud et le Nord.