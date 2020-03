Baek Ye-rin remporte 3 prix aux Korean Music Awards 2020

ⓒ KBS

Baek Ye-rin s’est imposée lors de la 17e édition de Korean Music Awards (KMA 2020) qui s’est tenue le 27 février dernier à Séoul.





Avec l’album « Every letter I sent you », la jeune auteure-compositrice-interprète a remporté des prix dans les trois catégories suivantes : album de l’année, meilleur album pop et meilleure chanson pop.





Selon les juges, son album d'une beauté éblouissante annonce le début de l’ère Baek Ye-rin. Il s’agit de son premier opus officiel sorti le 10 décembre 2019. Il est composé de 18 morceaux dont 17 en anglais.





Rappelons que la chanteuse a fait ses débuts en 2012 à l’âge de 15 ans via le duo féminin « 15& » avec Park Ji-min, la gagnante de la première saison de l’émission « K-pop Star ».





Elle a lancé sa carrière en solo en novembre 2015 avec son premier mini-album « Frank » composé de 6 morceaux, qu’elle a elle-même signé. Cette jeune musicienne a quitté l’agence JYP Entertainment en septembre 2019 afin de lancer son propre label « Blue Vinyl ».