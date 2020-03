L’album gagne du terrain au détriment du single

Sur le marché sud-coréen de la musique populaire, on constate un regain d’intérêt pour les albums. Le dernier exemple qui illustre cet engouement est le 4e opus officiel des Bangtan Boys « MAP OF THE SOUL: 7 » sorti le 21 février dernier.





Ce nouvel album, dont les précommandes ont dépassé les 4 millions d’exemplaires, s’est écoulé à plus de 3,37 millions d’exemplaires en une semaine.





La vente du premier opus officiel d’IZ*ONE, sorti le 17 février, a quant à lui dépassé les 300 000 exemplaires malgré la polémique liée à l’émission « Produce 101 », qui a donné naissance à ce girls band.





Selon les experts, les communautés de fans ont tendance à se mobiliser massivement à la sortie d’un opus officiel de leurs idoles.





Ce phénomène va à l’encontre de la tendance actuelle de l’industrie musicale qui préfère un single ou un EP, en raison du coût de production. La sortie d’un album studio comportant une dizaine de morceaux prouve que l’artiste jouit d’une grande popularité auprès de ses fans.





Ces derniers l’achètent bien volontiers car ils savent que la sortie d’un album signifie que leur idole a su faire face à la rude concurrence qui fait rage dans le milieu et pousse d’innombrables chanteurs à jeter l’éponge au bout de deux ou trois ans après leurs débuts.