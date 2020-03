Le « dance challenge » prend de l’ampleur dans le monde de la k-pop

L’une des tendances majeures de la k-pop en 2020 est le « dance challenge » ! Des défis tous aussi hilarants les uns que les autres et qui ne cessent de voir le jour sur la toile.





Le défi qui a déchaîné les internautes ces derniers temps est le « Any Song challenge » lancé par Zico, ex-membre du boys band Block-B, pour la promotion de son dernier single sorti le 13 janvier.





Bénéficiant d’une participation spontanée de plusieurs célébrités sud-coréennes, à commencer par Lee Hyo-ri, « Any Song » signé par le célèbre chanteur de hip-pop, a dominé le hit-parade sud-coréen.





GFRIEND a à son tour lancé le « Crossroads challenge » à la sortie de son nouveau mini-album, « Labyrinth », dévoilé le 3 février. « Crossroads » en est le titre phare.





De nombreuses stars de k-pop se sont attelées à reproduire ce nouveau défi à commencer par Zico, Gangnam et Na-eun d’April. Ces vidéos ont déjà généré plus de six millions de vues et de plus en plus de fans succombent à ce challenge, postant chacun leur tour leur vidéo sur Internet.





Ainsi, le « dance challenge » ciblant la génération gourmandes de vidéos est perçu comme un excellent moyen de promotion par les artistes.