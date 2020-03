« 5NALLY », 2e mini-album d’AB6IX

AB6IX est un boys band qui a été formé en 2019 par Brand New Music. Il se compose de cinq membres : Lim Young-min, Kim Dong-hyun, Park Woo-jin, Lee Dae-hwi et Jeon Woong. À l’exception de ce dernier, les quatre autres garçons se sont déjà fait connaître auprès du grand public grâce à leur participation à la saison 2 de l’émission « Produce 101 », diffusée en 2017.

Pour rappel, Park Woo-jin et Lee Dae-hwi, qui s’était respectivement classé 6e et 3e, ont formé le boys band Wanna One avec 9 autres gagnants de cette émission.

Quant à Lim Young-min et Kim Dong-hyun, 15e et 28e parmi les 101 participants, ils ont formé le duo MXM.

Jouissant d’une grande popularité même avant ses débuts, AB6IX a réussi à se démarquer des autres nouveaux groupes dès la sortie de son premier EP « B: COMPLETE », en mai 2019.

Le nom du groupe, qui est une contraction de deux mots « ABSOLUTE » et « SIX », signifie que le groupe devient complet lorsque les cinq membres sont avec le sixième: la communauté des fans.

Très doués en musique et en dance, les cinq garçons ont composé les 11 morceaux de leur premier opus officiel, « 6IXENSE », sorti en mai 2019.

Publiant le 13 février leur nouvel EP « 5NALLY », composé de cinq titres, ils montrent une fois de plus leur talent en tant que compositeurs et paroliers ! Il faut savoir que cet EP contient cinq morceaux qui ont été dévoilés lors du premier concert solo d’AB6IX, tenu en novembre 2019, au gymnase du parc olympique de Séoul.