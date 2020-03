Le festival « Have A Nice Day » se tiendra le 11 avril le long du fleuve Han

Date : le 11 avril 2020

Lieu : Nanji Hangang Park à Séoul

Cette année encore, le festival « Have a Nice Day » annoncera l’arrivée du printemps à travers la musique.

Au total, 15 artistes ou groupes se produiront en concert le 11 avril au parc de Nanji, situé au bord du fleuve Han, qui traverse la capitale sud-coréenne.

Sur le line-up très jeune et varié, on trouve des stars de la musique indé comme 10CM, Cheeze et Yun Ddan Dda. Les célèbres auteurs-compositeurs-interprètes Paul Kim, Jung Seung-hwan, et Stella Jang monteront également sur scène.

Parmi les groupes, on peut citer le quartet masculin Soran et le duo mixte Rocoberry, qui ont débuté respectivement en 2010 et en 2014.

Les spectateurs pourront savourer divers genres de musique durant plus de 8 heures, profitant du joli paysage du fleuve han en plein air.