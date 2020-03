Après 95 jours d’accalmie, la Corée du Nord tire de nouveaux missiles

© YONHAP News

La Corée du Nord a procédé aux tirs de deux missiles à courte portée en direction de la mer de l'Est et depuis la région de Wonsan, à exactement 12h37 ce lundi. Les projectiles, tirés à un intervalle de 20 secondes, ont parcouru une distance de 240 km et atteint à une altitude maximale de 35 km. C'est le premier tir de missile tiré par la Corée du Nord depuis 95 jours.





Certains observateurs estiment que ces tirs sont un avertissement envoyé aux Etats-Unis, un an après l’échec du sommet de Hanoï entre les dirigeants américain et nord-coréen. Pyongyang pourrait avoir cherché à obliger Washington à réagir et à faire avancer des pourparlers qui sont dans l’impasse depuis plusieurs mois.





« Afin d’attirer l’attention des États-Unis, la Corée du Nord aurait pu procéder à un essai de missile à longue portée, de missile balistique lancé depuis un sous-marin, ou encore de moteur de missile. Mais ces tests auraient nécessité davantage de préparatifs et coûtent plus cher. Le Nord est mécontent de l’impasse prolongée dans laquelle se trouvent les négociations et semble avoir choisi d'envoyer un avertissement de basse intensité aux États-Unis par le biais de cet essai de missile à courte portée », assure Lee Jong-hoon, commentateur politique sud-coréen. Analyse.