Poissons de l’île Jeju (II)

ⓒ KBS

Vous êtes-vous déjà rendu sur l’île de Jeju ?

Située à l’extrême sud-ouest de la péninsule coréenne, cette île était, par le passé, la première destination pour les voyages de noces des Coréens, et aujourd’hui, une zone grouillante de voyageurs locaux et étrangers attirés par ses paysages naturels magnifiques et luxuriants.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » y retourne afin de découvrir divers ingrédients saisonniers.





ⓒ KBS

Traditionnellement, on appelle l’île de Jeju « Samdado » ou « l’île des trois abondances » : les roches, le vent et les femmes. Cette île volcanique faite de roches est souvent secouée par les vents violents, et vu sa situation naturelle, autrefois, de nombreux hommes disparaissaient en mer, provoquant ainsi une présence féminine importante.

Parmi divers sites à ne pas manquer dans cette belle île, il y a les chutes « Cheonjiyeon ». Comme son nom l’indique, les eaux semblent tomber du ciel. La cascade qui fait 22 m de hauteur, 12 m de largeur et 20 m de profondeur se démarque par ses eaux limpides et profondes. D’ailleurs, elle est réputée notamment comme habitat des « mutaejangeo ». Actuellement, ces anguilles sont également trouvées dans d’autres sites de l’île, mais durant très longtemps, on croyait que ce poisson serpentiforme, « qui ne cesse de croître », vivait uniquement dans cette zone légendaire.





Les mutaejangeo sont caractérisés par leur grande tête et leur corps épais. Au regard de leur force, ils peuvent survivre durant une journée entière à l’extérieur de l’eau. Cela veut également dire que la préparation des plats à base de ce poisson demande beaucoup d’efforts.

M. Song, qui vit de la culture des mutaejangeo, nous invite à découvrir la saveur délicieuse de ses produits. Tout d’abord, afin d’apprécier le goût et la texture originaux du poisson, il nous propose le « mutaejangeogui ». On fait griller le poisson bien habillé, dégagé des arêtes et des viscères. L’assaisonnement se fait uniquement avec du sel de qualité. La chair bien tendre et la peau ferme sous la dent forment ensemble un mariage gustatif parfait. Avec les arêtes et la tête des anguilles cuites durant 12 heures, on prépare du bouillon utilisé pour préparer le « mutaejangeotang ». Dans le bouillon bien laiteux, on fait cuire les anguilles préablement grillées avant d’y ajouter des feuilles de navet et des « gosari », des fougères arborescentes, assaisonnées de la pâte de soja fermenté, le « doenjang ». On cuit encore quelques heures, et cela devient un plat fortifiant qui permet de se rétablir rapidement de la fatigue.





ⓒ KBS

Déplaçons-nous à Gimnyeong, situé au nord-est de l’île.

Ici, ce sont les « haenyeo » qui nous accueillent. Les haenyeo sont des plongeuses expérimentées qui sont capables de retenir leur souffle pendant 2 à 3 minutes et plonger à quelque 20 mètres de profondeur. Leur activité unique au monde est également inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2016.

En cette période de l’année, elles cueillent surtout les conques « ppulsora » et les oursins « seonggae ». Une fois leur travail en mer terminé, c’est le temps de se réchauffer le corps. Elles commencent par préparer le « ppulsora sukhoe » en cuisant légèrement les conques dans l’eau chaude. On les trempe légèrement dans le « chogochujang », la pâte de piment rouge et de vinaigre, et après une simple bouchée, on sent la mer pleinement en bouche. Avec la sargasse « mojaban », un genre d’algues brunes, on prépare la soupe « momguk ». Dans un bouillon bien profond de viande de porc, on ajoute les mojaban et de la poudre de farine. Bien succulent, cela devient un plat qui réchauffe le corps et l’âme des haenyeo.





Si vous avez l’occasion de visiter le pays du Matin clair, nous vous recommandons de visiter l’île de Jeju qui satisfera vos cinq sens !