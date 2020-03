© YONHAP News

L’inquiétude est de plus en plus grande pour que l’épidémie de Covid-19 ne se transforme en une pandémie mondiale. Le terme « pandémie » vient des mots grecs « pan » et « demic », qui signifient « tout » et « personne », respectivement. Ce terme fait donc référence à une épidémie d’une maladie infectieuse qui se propage dans le monde entier.





Quand il y a une pandémie en cours, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) son niveau d’alerte à la « phase 6 », le plus élevé. L'OMS a utilisé le terme de pandémie quand la grippe de Hong Kong en 1968 a fait 800 000 morts et plus récemment en 2009 quand la grippe H1N1 s’est propagée extrêmement rapidement dans le monde. Bien que l’OMS n’ait pas qualifié le Covid-19 de pandémie mondiale, les experts estiment qu’on est déjà au stade de la pandémie. Le 3 mars, les pays du G7 se sont engagés à mobiliser tous les moyens disponibles pour faire front commun face à l’impact de l’épidémie. De leur côté, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont aussi décidé d’accorder des prêts d’urgence pour aider les pays à relever les défis économiques posés par le virus. Néanmoins la situation étant, les autorités sanitaires du monde entier devraient renforcer la coopération internationale et prendre les mesures appropriées pour apaiser les craintes croissantes de cette pandémie.