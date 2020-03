La nouvelle tendance de l’économie par abonnement

© Netflix

Le Covid-19, qui se propage rapidement dans le sud du pays, modifie la vie quotidienne des sud-Coréens. Au niveau national, les écoles ont reporté le début du semestre de printemps, nombreux sont les gens qui s’abstiennent de sortir, et de plus en plus d’employés de bureau sont autorisés à travailler à domicile. Si certaines industries ne sont pas satisfaites de ces changements, d’autres le sont complètement. Comme c’est le cas des fournisseurs de services de l’« économie de l’abonnement » qui bénéficient, d’un point de vue purement économique, grandement de l’épidémie, par rapport aux entreprises qui appartiennent au secteur des services de partage.





En effet, si l’économie du partage s’essouffle, c’est tout le contraire pour l’économie de l’abonnement. Il s’agit d’un système où les clients n’achètent plus un produit physique, mais s’abonnent à un service. Et actuellement, comme le nouveau coronavirus se répand à grande vitesse, beaucoup de gens préfèrent rester à la maison et cela favorise fortement ce genre de services tels que le streaming vidéo.