Le musée d'art Sehwa, à Séoul, présente une exposition consacrée à la découverte de jeunes talents, qui s'intitule « Artist Survival », autrement dit « la survie des artistes » en français. Cette dernière, qui a débuté le 29 février et durera jusqu'au 31 mai, permet d'entrevoir ce qu’est la vie des jeunes artistes de 20 à 40 ans.





Au total, douze artistes ou collectifs d'artistes exposent des œuvres montrant un pan de leur vie quotidienne et invitent les visiteurs à partager leur vision du travail et de la création, ainsi que leurs préoccupations que soulèvent le décalage entre la réalité et l'idéal. Les œuvres présentées prennent diverses formes : installation, peinture, vidéo ou son.





L'entrée est gratuite. Des visites guidées sont organisées deux fois par jour, à 14h et à 16h.





Face à la propagation du Covid-19, il est recommandé de se renseigner sur la période de fermeture éventuelle du musée avant de s'y rendre.





Date : Du 29 février au 31 mai 2020

Lieu : Musée d'art Sehwa à Séoul