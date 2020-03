Exposition des œuvres présentées au pavillon coréen de la Biennale de Venise

Le musée Arko à Séoul va accueillir une exposition consacrée aux œuvres présentées sur le pavillon sud-coréen lors de la 58e Biennale d'Art Internationale de Venise, sous le titre « History Has Failed Us, but No Matter » qui est la première phrase du roman de l'écrivain Lee Min-jin, « Pachinko ».





Les œuvres présentées par trois artistes femmes, Nam Hwa-yeon, Jung Eun-young et Jane Jin Kaise, explorent la question de la modernisation de l'Asie de l'Est sous le prisme du genre.





Cette exposition, qui en est à sa 5e édition, devait initialement s'ouvrir le 6 mars et durer jusqu'au 3 mai, mais elle a été reportée en raison de l'épidémie du Covid-19. Les nouvelles dates seront annoncées ultérieurement.





Date : initialement prévu du 6 mars au 3 mai 2020, reporté à cause du Covid-19

Lieu : Musée Arko à Séoul