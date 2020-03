Jeon Do-yeon à la croisée des chemins

ⓒYONHAP News

L'actrice Jeon Do- yeon est de retour dans « Beasts That Cling The Straw » où elle interprète une « madame » tenancière de bar à hôtesses à la forte personnalité. Après un hiatus de trois années, l’actrice superstar et primées un peu partout est de retour.





* Une renommée méritée

Jeon Do-yeon, petite, chétive aux yeux rieurs, à la voix enfantine avait tout pour remplacer la célèbre Kang Su-yeon excepté le sex-appeal qui avait fait la réputation de cette dernière dans les années 1980-90. Et c'est donc dans ce domaine qu'elle a fini par percer. Depuis son premier grand succès dans « The Contact » en 1997, une romance à l'ère de l'informatique , elle s'était cantonnée dans des rôles romantiques légers comme dans « I Wish I Had a Wife » en 2005 ou « Lovers in Prague » à la télévision. Elle est pourtant le premier rôle féminin dans le gros succès de l'époque « Untold Scandal » de E-J Young. Si c'est la super star masculine Bae Young-joon qui récolte tous les lauriers du succès, le milieu n'oublie pas Jeon Do-yeon et son petit côté érotique, notamment sa voix, qui a alors fait surface.





* Une aura ambivalente

L'actrice pressent certainement que sa carrière va se jouer entre trois personæ : la fille de famille romantique comme dans « My Mother the Mermaid » où elle interprète à la fois la mère et la fille héroïnes du film ; ou encore dans « Secret Sunshine » de Lee Chang-dong où elle s'exprime pleinement en mère éplorée (son fils kidnappé et assassiné) ; et des rôles de jeune femme d'action comme dans « Countdown » en 2011 ou « Memories of the Sword », un film de cape et d'épée où elle aurait pu rivaliser avec les stars chinoises Gong Li ou Zhang Zyi ; et, dernier persona mais pas le moindre, celui de catalyseur érotique. C'est le cas dans « You Are my Sunshine » où elle incarne une prostituée, mais surtout dans « The Housemaid » chef d'oeuvre de Im Sang-soo où elle interprète la servante séduite par un bellâtre plein aux as.





* Un choix de films peu clair

Partagée entre des personæ qu'elle ne semble pas complètement assumer, Jeon Do-yeon jouait en roue libre ces dernières années, c'est-à-dire sans forcer la performance. Elle est presque transparente dans « My Dear Enemy » où elle tient le crachoir à Ha Jung-woo qui cabotine un maximum. Idem pour « The Shameless » en 2015 et « Way back home » où elle interprète une prisonnière par erreur en galère. Elle restera dans le même registre plutôt larmoyant et progressera peu avec « A Man and a Woman » bien loin de son éponyme lelouchien français et l’indépassable Anouk Aimée, ; même résultat avec « Birthday » en 2019, film produit par son difficile mentor Lee Chang-dong sur une famille meurtrie par la mort de leur enfant lors du naufrage du ferry Sewol. Avec son âge qui arrive à un stade critique pour les actrices sud-coréennes, 47 ans, elle semble se réorienter vers l'action et le sex-appeal dans « Beasts That Cling to the Straw » et son rôle de tenancière retord de bar à « hôtesses ».





Depuis son incroyable performance en 2007 pour « Secret Sunshine » de Lee Chang-dong (il est vrai que le réalisateur tenait là son meilleur film et ne s'était pas privé de pousser l'actrice dans ses plus noirs retranchements), c'est probablement le choix qu'il fallait faire, c'est-à-dire retrouver l'aura sulfureuse de son rôle dans « The Housemaid » de Im Sang-soo.