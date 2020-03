ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





Série spéciale pour le mois de mars : « Les femmes dans la littérature »

La deuxième nouvelle : « Brouillard » de Kang Shin-jae









Seong-hye resta pendant longtemps étourdie devant son bureau, après avoir placé une pile de 90 nouveaux billets de 100 wons sur le dernier numéro d’une revue à la couverture bleue.





Le récit qui se trouvait sous cette couverture était tissé d’angoisses et de passions secrètes, le fruit de tous ses efforts. Le simple fait qu’il ait été publié dans une revue renommée était un honneur indescriptible pour elle.





성혜는 자기의 소설이 실린 푸른 표지의 신간 잡지와

빨각빨각하는 백원짜리 아흔장을 고스란히 포개어서

책상 위에 놓고는 언제까지나 우두커니 그 앞에 마주 앉아 있다.





푸른 표지속에 실린 성혜의 소설은

그의 남모르는 많은 고뇌와 열정을 짜 넣은

그로서는 온갖 힘을 다한 것이었다.

그것이 큰 잡지에 실리었다는 것은

그것만으로 성혜에게는 형언키 어려운 감격이 아닐 수 없었다.









Paru en 1950, « Brouillard » commence par une scène où l’héroïne Seong-hye reçoit la revue dans laquelle sa nouvelle est publiée. Elle se demande comment elle devra aborder le sujet avec son mari, Hyeong-sik.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature corénne à l’université nationale de Séoul

Seong-hye a grandi dans un environnement patriarcal et appris à ne pas désobéir à cet ordre stricte. Il lui est donc très difficile de le surmonter. Bien qu’elle soit plus douée que son mari pour l’écriture et qu’elle en soit consciente, elle ne peut échapper à l’influence de ce dernier dans le monde extérieur, dans la vie réelle. Cette nouvelle raconte l’histoire d’une femme qui vit dans un tourbillon confus, coincée entre la liberté en tant qu’écrivaine et la restriction imposée par son époux autoritaire. C’est la raison pour laquelle elle s’intitule « Brouillard ».









A ses yeux, Hyeong-sik ressemblait à un pierrot grotesque, trop laid et ridicule pour l’ignorer.

« Non ! Je ne veux plus tolérer mes nouvelles, mes études, mon mari, ma vie ! Non, non ! »

Sa voix sanglotante résonnait en elle. Le brouillard épais qui rampait sur le sol tourbillonnait autour du poteau. La lueur jaune du brouillard nocturne semblait aussi misérable que la fumée de la poudre...





성혜의 눈에 비친 형식의 모습은 한 개의 기괴한 피에로였다.

언제나 그렇듯 그대로 생각 밖에 흘려보내기에는

너무나 우열한 피에로였다.





‘싫어! 소설도, 공부도, 남편도, 사는 것도 다 싫어! 싫어!‘





그는 이렇게 울음 섞인 목소리로 마음 속에 외쳤다.

땅을 기던 짙은 안개가 전선주를 휘감으며

연기같이 뭉개뭉개 올라가고 있다.

노오란 그 빛이 초연과도 같이 처참해 보이는 짙은 밤안개가....









Auteur :

Kang Shin-jae est née en 1924 et décédée en 2001 à Séoul. Elle entre dans la littérature en 1949 avec la publication de sa nouvelle « Le Visage » dans la revue Munye ou Art littéraire.