Comme en réponse à l’expression : « Voir Naples et mourir », les Coréens disent : « Voir les Monts Geumgang et mourir ». Ces massifs montagneux, situés en Corée du Nord, constituent effectivement l’un des plus hauts lieux touristiques du pays du Matin clair. Ses pics et vallées innombrables, ses eaux de source claires et ses monastères parsemés ça et là ont d'ailleurs inspiré plus d’un poème, d’un tableau ou d’une chanson, folklorique ou moderne.

Le chant intitulé « Cheveu blanc » incite l’auditoire à visiter ces monts avant que leur chevelure ne commence à « se givrer », à profiter du fait d’être dans la force de l’âge. Mais quel itinéraire prendre dans cet immense parc naturel qui a été reconnu réserve de biosphère par l’Unesco en 2018 ? Alors que les visiteurs ont l’embarras du choix, un chant folklorique de la région de Gyeonggi, intitulé justement « Monts Geumgang », propose un circuit touristique incluant entre autres un site incontournable : la « Cascade des Neuf Dragons », un ensemble de neuf chutes d’eau offrant un spectacle magnifique.

Le « Bassin de Jade », l’un des étangs qui ont été formés par les chutes d’eau, est baptisé de la sorte pour la couleur de son eau et aussi pour faire référence à une belle légende. Imaginez un seau géant descendre depuis le ciel. Le Paradis Céleste, où règne Yuhuang Dadi, empereur de jade, s’y ravitaille en eau. Avec ce seau, descend à terre un groupe de fées aussi belles les unes que les autres. Elles profitent de l’opération de ravitaillement pour se baigner dans ce bassin caché au plus profond des Monts Geumgang et donc à l’abri des regards indiscrets. L’une d’elles, ayant perdu sa « robe ailée », n’a plus les moyens de retourner dans le palais de l’empereur de jade et finit par épouser un jeune bûcheron. Un autre chant folklorique, portant également comme titre « Monts Geumgang », imagine le couple revenant sur le lieu de leur rencontre...





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Cheveu blanc » dans l’interprétation de Han Nong-seon.

2. « Les Monts Geumgang » dans l’interprétation d’Yi Chunèhee.

3. « Les Monts Geumgang » chanté en duo par Cho Yeoung-sook et Han Hye-seon.