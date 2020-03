Les alcools de Corée du Nord

ⓒ KBS

Alors que l’épidémie de COVID-19 continue de susciter beaucoup d’inquiétudes en Corée du Nord et ailleurs, la propagande du régime communiste a affirmé que le ginseng de la région de Gaesong aidait à renforcer les systèmes immunitaires. Et le régime de Kim Jong-un en a profité pour promouvoir les alcools et autres boissons confectionnées à partir de cette racine médicinale très prisée dans la péninsule. En fait, les nord-Coréens fabriquent traditionnellement de nombreuses liqueurs à base de plantes médicinales et de fruits propres à diverses régions.





Les sud-Coréens, quant à eux, connaissent surtout la Taedonggang, la bière nord-coréenne baptisée du nom du fleuve qui traverse Pyongyang. Mais d’où vient cette fameuse Taedonggang ?





« L’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il a commencé à s’intéresser à la production de bière au début des années 2000, lors d’une visite d’une brasserie appelée Baltika en Russie. Impressionné par la bière qui y était produite, il a ordonné la construction d’une brasserie similaire dans son pays. Des fonctionnaires nord-coréens se sont donc rendus en Allemagne pour y acheter les équipements nécessaires. Mais les prix étaient trop élevés.Les Allemands leur ont alors recommandé de se procurer du matériel d’occasion en Grande-Bretagne. Les Nord-Coréens ont acheté au Royaume-Uni des installations allemandes de seconde main et les ont envoyées à Pyongyang, pour y construire la brasserie Taedonggang. C’est ainsi qu’est née la bière Taedonggang »,raconteChung Eun-chan, chercheuse à l’Institut pour l’éducation sur la réunification. Elle nous parle de la culture de la boisson en Corée du Nord.