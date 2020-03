La lutte pour mon chemin (2) 참 잘해

Dialogue de la onzième semaine

고동만: 야, 근데 난 왜 불렀을까?

Ko Dong-man : Hé, je me demande pourquoi on m’a appelé, moi.

최애라: 아, 이 역사적 순간에 당연히 니가 있어야지.

특별히 해 줄 임무도 있고.

3시30분에 내가 첫 방송을 하거든. 내 데뷔방송 녹음 좀 해줘.

Choi Ae-ra : Ah, c’est un moment historique, tu dois bien évidemment être là.

Et tu as une mission spéciale en plus.

Je fais ma première émission à 15h 30.

Je veux que tu enregistres mes débuts.

고동만: 녹음? 아, 진짜… 와…별 걸 다 시키네.

야 그럼 지금 생방이 20분 밖에 안 남았는데

얼른 스피커 바로 아래 자리를 잡아야 될 거 아니냐고.

Ko Dong-man : Enregistrer ? Ah, vraiment… Oh là là! Tu me fais faire n’importe quoi. Hé, du coup, maintenant, il ne reste que 20 minutes avant que l’émission ne commence en direct. Il faut que tu te dépêches à te placer sous les haut-parleurs, non ?

최애라:아유~ 넌 또 시키면 참 잘해, 응?

Choi Ae-ra : Ah, lorsqu'on te demande quelque chose, tu le fais très bien, hein ?

고동만:좋아. 출동

Ko Dong-man : Bien. C’est parti !





L’expression de la semaine

참 잘해 : Tu fais très bien.



참 : très

잘 : bien

하다 : faire

▶ 해 : Je fais, tu fais … (forme du présent en non honorifique)

▶ -을/를 잘 하다 : bien faire quelque chose

ex) 수영을 잘 하다 : bien faire de la natation

수영을 참 잘 하다 : très bien faire de la natation









Mots et expressions à retenir

야 : hé (qui sert à interpeller)

근데 : en fait, alors (abréviation de 그런데)

왜 : pourquoi

부르다 : appeler

▶ 불렀을까 : combinaison du verbe 부르다 avec l’expression -을까 qui marque une interrogation.

이 : ce

역사적 : historique

순간 : moment

에 : à (particule qui marque le temps)

당연히 : bien évidemment

니 : tu, toi (forme familière de 너)

가 : particule de sujet

있다 : se trouver, il y a

-어야지 : terminaison qui a le sens de « devoir »

특별히 : spécialement

해 주다 : daigner

임무 : mission

도 : aussi

3시30분 : 3h 30 (s’il s’agit de l’après-midi, 15h 30)

▶ .. 시 (heure) ..분 (minute)

첫 : premier

방송 : émission

하다 : faire

-거든 : terminaison qui indique la raison

내 : mon (abréviation de 나의)

데뷔 : début

녹음 : enregistrement

좀 : un peu, ou selon le cas, s’il vous plaît

진짜 : vraiment

와 : Ouah !, Oh, là là ! (exclamatif)

별 걸 다 : des petites choses, n’importe quoi

시키다 : demander, faire faire quelque chose

그럼 : alors, du coup (abréviation de 그러면)

생방 : émission en direct (abréviation de 생방송)

밖에 안 : expression qui a le sens de « ne que »

남다 : rester

얼른 : vite

스피커 : haut-parleur

아래 : sous

자리를 잡다 : se placer

-야 되다 : expression qui a le sens de « il faut, devoir »

넌 : tu, toi (abréviation de 너는) (forme combinée avec une particule de sujet « 는 »)

또 : malgré cela

시키다 : demander

▶ 시키면 est la forme conjuguée avec la terminaison -면 qui marque une supposition 응 ? : hein ?





Petite conversation avec l’expression de la semaine 참 잘 해

(Dialogue entre deux amis 민수 et 수미)

민수 : « Mon petit frère fait très bien la cuisine. » 내 동생은 요리를 참 잘 해.

수미 : « Ah, bon ? Et toi ? Tu fais bien la cuisine aussi ? » 아, 그래? 너는? 너도 요리를 잘 해?

민수 : « Non, pas du tout » 아니, 전혀.





A retenir

동생: petit frère

요리 : cuisine

▶ 요리를 하다 : faire la cuisine

※ 를 est une particule qui marque la fonction d’objet direct

그래? : Ah, bon ?

아니 : non

전혀 : pas du tout