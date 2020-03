Législative 2020 : le Minjoo vote « pour » la création d’un parti de coalition progressiste pour la proportionnelle

ⓒYONHAP News

Le parti au pouvoir a franchi un nouveau cap dans sa quête de victoire aux élections législatives prévues le 15 avril prochain. Lors de l’assemblée générale de ses députés, tenue mardi dernier, le Minjoo a décidé de créer un nouveau parti de coalition, une initiative proposée par des associations civiques progressistes. Il a alors soumis , jeudi , ce projet au vote. Ses quelques 790 000 adhérents, dont 30 %, soit 240 000 membres, se sont exprimés. Résultats : 74 % se sont montrés favorables à cette démarche, tandis que 26 % ont voté contre. Le parti présidentiel s’est félicité de ce « soutien écrasant » et ne devrait pas tarder à mener des concertations avec les autres partis minoritaires de tendance progressistes.





La formation de centre-gauche devrait ainsi être mieux armer pour le prochain scrutin, auquel s’appliquera pour la première fois un nouveau vote mixte dit de « quasi-proportionnelle ». Un projet de loi passé en décembre dernier à l'Assemblée nationale grâce à une coalition composée du Minjoo et d'autres petits partis de gauche. Et ce, malgré la vive protestation du Parti Liberté Corée (PLC), la première force d'opposition. Ce même PLC a depuis été rebaptisé le Parti du Futur Unifié (PFU), fusionnant avec d'autres formations pour devenir le grand rassemblement du camp conservateur.





La dernière réforme électorale a pour but de corriger les disparités d’autrefois. En effet, l’ancien système favorisait le bipartisme pour nuire ainsi à la diversité politique en ne prenant par exemple pas en compte les voix obtenues par les partis minoritaires. Pour contourner ce dispositif, le PLC a alors créé un parti « satellitaire », baptisé le Parti Futur Corée (PFC), destiné à miser uniquement sur la liste proportionnelle dans le nouveau scrutin mixte. Le Minjoo a fustigé c ette manœuvre, la qualifiant d e « ruse ». Mais à l'approche des élections et craignant que ce stratagème lui fasse perdre des sièges au profit du PFU, il semblerait qu'il ait changé son fusil d'épaule. D’où sa décision de pratiquer la même tactique que son principal adversaire.





Le parti au pouvoir a fini par se contredire, quitte à dénaturer l’esprit de la réforme électorale dont il avait pris l’initiative. Il tâche de justifier sa démarche en plaidant pour une grande cause selon laquelle le parti au pouvoir doit remporter la victoire aux élections afin que le gouvernement de Moon Jae-in puisse mener à bien ses politiques. Reste à savoir si cet argument convaincra les modérés et les indécis.