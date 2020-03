Covid-19 : l’économie « sans contact » est en plein essor

ⓒYONHAP News

Alors que la pandémie continue de sévir en Corée du Sud, les autorités sanitaires sud-coréennes ont lancé une campagne de sensibilisation pour préconiser « une prise de distance sociale ». Au début, elles conseillaient à la population de porter un masque sanitaire, considéré comme un moyen indispensable de se protéger ou de protéger les autres contre le nouveau coronavirus. Mais elles ont dû faire face à une grande pénurie de ces produits, car la demande a largement dépassé l’offre. Du coup, elles ont revu leur copie. Elles privilégient désormais deux autres principes que le simple port du masque : bien se laver les mains et savoir prendre de la distance avec les autres. Ce dernier point consiste à sortir le moins possible pour éviter d’éventuels contacts rapprochés avec les porteurs de la maladie. Les autorités locales ont donc changé de cap, en citant d’ailleurs l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon cette dernière, le masque est conseillé plutôt à ceux qui ont des symptômes suspects, afin qu’ils évitent de faire circuler leur salive sur les autres. En effet, le SARS-CoV-2 se transmet par les postillons, c’est-à-dire les gouttelettes de salive dispersées suite à la toux ou aux éternuements.





La prise de distance sociale booste les activités dites en anglais « untact », c’est -à-dire « sans contact physique ». Il s’agit de privilégier le travail à domicile, les cours de classe en ligne à l’université, les réunions en visioconférence, les entretiens d’embauche en ligne, le cybercommerce, la livraison à domicile, l’achat au volant dit « Drive Through », entre autres. Tout le contraire de l’économie traditionnelle qui fonctionne « en face-à-face ». Ne pas sortir de chez soi risque d’entraver les activités économiques au sens classique, mais l’économie en ligne est bien présente dans notre vie quotidienne. Il suffit de mieux profiter des infrastructures existantes. Les entreprises renforcent le marketing sans contact notamment dans la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord, les deux zones les plus touchées par le Covid-19 et où l’économie est presque paralysée. Des cybersalons Import-Export sont proposés suite à la limitation d’entrée imposée contre les sud-Coréens par un nombre grandissant de nations et régions étrangères.





La pandémie joue les prolongations, ce qui fait reconfigurer le champ des activités économiques. Et à première vue, ce ne sera pas un phénomène passager. Une fois la crise sanitaire terminée, l’économie sans contact devrait s’imposer plus sûrement comme une nouvelle tendance.