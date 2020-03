Chants de travail

Le printemps étant à notre porte, que diriez-vous de découvrir le chant des agriculteurs, le nodongyo ? Pas uniquement réservé aux travailleurs ruraux, cet air est entonné pour encourager et il suit le rythme de la tâche en cours.





ⓒ Getty Images Bank

Ces chants, qui différent d’une région à l’autre, sont très nombreux et souvent chantés en chœur.

Nous savons que le travail de la terre, ou même à l’usine ou en extérieur de manière générale, n’est jamais facile. Il faut donc trouver un moyen de rester motivé et plein d’énergie. Accompagner une activité en chantant aide moralement à tenir le coup et c'est également un bon moyen de garder le rythme et de moins voir le temps s'écouler.





ⓒ Getty Images Bank

Le nodongyo a vraisemblablement toujours existé au pays du Matin clair. C’est ainsi que la survie du peuple et la motivation à travailler toujours plus a pu se réaliser.

Dans un ton plus moderne, on trouve des musiques toujours très rythmées, car le rythme est primordial afin de rester motivé. Il pourra s’agir d’un air connu, mais celui-ci sera remixé dans un style quelque peu techno afin de faire monter l’adrénaline et se montrer encore plus productif ! Dernièrement, dans une émission de Paik Jong-won, un homme d’affaires très connu spécialisé dans la restauration, un air est revenu au goût du jour. Il s'agit de Para Para Queen de So Yujin.





ⓒ KBS

Découvrez à quoi ressemble ces chants grâce à notre rubrique de la semaine.