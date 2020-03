L’univers impitoyable des Chaebols

Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l’histoire passionnante des Chaebols. Si ces grands conglomérats familiaux, intrinsèquement liés à l’histoire et à l’économie de la Corée du Sud, constituent un motif de fierté nationale et ont permis au pays de connaître un développement industriel fulgurant, leur système favorisant la corruption et le népotisme font régulièrement l’objet de vives critiques. Le terme chaebol provient de la combinaison des mots « riche » (chae 재 ) et « clan » ou « famille » (bol 벌). Par définition, ce sont donc des empires familiaux dont la direction des différentes filiales sont généralement confiés aux membres de la famille du président.





ⓒ YONHAP News

Dans la quatrième économie d’Asie, parfois baptisée « République Samsung », les chaebols possèdent des ramifications dans tous les secteurs d’activités et plus généralement dans toutes les strates de la société. Parmi les chaebols les plus célèbres, il y a Samsung qu’on ne présente plus, mais aussi Hyundai Motor Group, qui est le 3e constructeur automobile au monde, le groupe LG, célèbre pour ses appareils électroniques, SK, connu pour ses activités dans le domaine des télécommunications, le conglomérat GS, dont on peut voir le logo sur de nombreuses stations-services et supérettes du pays du Matin clair, ou encore Lotte, qui rayonne notamment grâce à son parc d’attraction Lotte World et à ses produits alimentaires.





ⓒ YONHAP News