Les groupes d’idoles mettent en avant leur philosophie à travers la musique

« Labyrinthe », « Univers : trou noir », « Dystopie : l’arbre du langage » ou encore « La carte de l’âme » ne sont pas les titres de livres de philo ou de documentaires sur la cosmologie, mais ceux des derniers albums de GFRIEND, Pentagon, Dreamcatcher et BTS.





Ces exemples montrent que de plus en plus de groupes d’idoles tentent de séduire leurs fans à travers non seulement la musique mais aussi leur propre philosophie. En créant leur univers, ils peuvent se démarquer des autres tout en fidélisant leurs adeptes à travers des albums sortis en série.





BTS est une illustration remarquable de cette démarche. Le septuor a remporté un succès fulgurant en publiant la trilogie d'albums HYYH, « Le plus beau moment dans la vie », entre 2015 et 2016.





L’autre groupe qui a réussi à mettre en valeur sa philosophie originale est Dreamcatcher, qui a fait ses débuts en janvier 2017. Après avoir publié trois EP et un album spécial portant toujours sur le thème du « cauchemar », le girls band composé de sept membres vient de sortir son premier opus officiel « Dystopia : The Tree of Language ».





Au-delà d’un simple concept original et ludique, de plus en plus d’artistes cherchent à exprimer leur message social à travers leur musique.