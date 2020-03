« MAP OF THE SOUL: 7 », 4e opus officiel de BTS

BTS, également appelé Bangtan Sonyeondan, est un boys band sud-coréen formé en 2013 par Big Hit Entertainment. Le nom du groupe est une combinaison de « Bangtan » qui veut dire « pare-balles » et « Sonyeondan » qui signifie « groupe de garçons » comme des « boys scouts ». Les Bangtan boys sont composés de sept membres : RM, Jin, Suga, J-Hope, Ji-min, V et Jung-kook.

Le septuor qui détient déjà plusieurs records, continue d’écrire l’histoire de la musique avec son 4e opus officiel « MAP OF THE SOUL : 7 ». Le 7 est un chiffre très important pour le groupe car le groupe compte sept membres et il célèbre, cette année, le 7e anniversaire de ses débuts.

Cet album est composé de 20 morceaux : 15 sont des nouveaux titres et les cinq autres sont issues de leur dernier album « Map of the Soul : Persona », paru l’année dernière.

Le nombre de ses précommandes a dépassé les 4 millions d'exemplaires. Du jamais vu dans l’histoire de la k-pop. « MAP OF THE SOUL : 7 » de BTS a remporté la première place dans les palmarès des albums des principaux pays, y compris le UK Official Chart et le Billboard 200.