April 2ND donnera le 11 avril un concert solo

Date : le 11 avril 2020

Lieu : Veloso à Séoul

April 2ND se produira en concert le 11 avril dans la salle de concert Veloso, située dans le quartier de Hongdae, à Séoul. Il s’agit d’un spectacle marquant le 10e anniversaire de la création du groupe, qui a fait ses débuts en 2010 avec son premier EP « Shibuya 34℃».

Rappelons que April 2ND , initialement composé de quatre membres, s’est reconverti en trio depuis le départ du batteur Cho Sung-yeol.

Intitulé « Special Thanks To », ce concert sera l’occasion pour les trois membres restants d’exprimer leur gratitude à ceux qui les soutiennent depuis dix ans.

On peut surtout trouver le nom d’April 2ND dans différentes bandes originales de célèbres séries télévisées, dont le dernier exemple est « Crash landing on you » diffusé sur tvN. Le groupe a interprété trois morceaux dont « The Hill of Yearning » et « « Sigriswil » signé par le vocaliste Kim Kyung-hee.