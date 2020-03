Taesaja fait son grand retour

Date : les 18 et 19 avril 2020

Lieu : Université Sejong à Séoul

Taesaja est de retour après 18 ans d’absence ! Le quartet de la première génération de k-pop donnera deux concerts les 18 et 19 avril, dans le hall Daeyang de l’université Sejong à Séoul.

Ayant commencé en 1997 avec un premier album, « Do », le boys band célèbre cette année le 23e anniversaire de ses débuts. Ce groupe longtemps oublié du grand public a été à nouveau propulsé sur le devant de la scène grâce à l’émission musicale « Sugar Man 3 » sur JTBC.

L’idée est de faire revenir un « Sugar Man », un chanteur ou une chanteuse qui a disparu des yeux du public après avoir connu un succès éphémère. Parmi les Sugar Man extirpés de l’obscurité, on peut citer Yang Joon-il, qui vit aujourd’hui son heure de gloire depuis son apparition dans cette émission de divertissement.

Taesaja a, à son tour, accaparé l’attention des téléspectateurs. Depuis, on le voit de plus en plus souvent dans différentes émissions de radio ou de télé. Les quatre membres, qui mènent chacun leur vie loin des paillettes, se sont ainsi réunis pour le plus grand plaisir des amateurs de musique des années 90.