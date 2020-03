Comment Taïwan a-t-il réussi à gérer les stocks de masques ?

ⓒ Getty Images Bank

Face à la pandémie qui frappe la planète, de nombreux pays souffrent de ruptures de stock de masques de protection. Mais Taïwan fait figure d'exception. Quel est son secret pour faire face à la crise ?





Jason Wang, professeur associé en pédiatrie à l’Université de Stanford attribue la clef de ce succès aux 124 dispositifs que Taipei a mis en place en seulement six semaines. La plupart d’entre eux concerne le rationnement des produits nécessaires.





Le 24 janvier, l’Etat insulaire a interdit les exportations de masques aux pays étrangers et une semaine plus tard, il a réquisitionné toute la production sur tout le territoire. Pour soutenir la fabrication, les autorités ont réquisitionné des militaires et des forces de réserve dans les usines et ont versé 200 millions de dollars taïwanais, soit près de 6 millions d’euros.





Le gouvernement s’occupe de tout le circuit, de la production à la commercialisation en confiant la distribution aux employés de Chunghwa Post, service postal de l’Etat. Un habitant peut acheter deux masques par semaine et quatre pour les enfants de moins de 13 ans. Le prix du masque a diminué en une semaine pour s’établir à 5 dollars taïwanais, soit 15 centimes d’euros.