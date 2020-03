Covid-19 : les Chinois préfèrent prendre les vélos en libre-service au métro

ⓒ Getty Images Bank

Les Chinois optent pour les vélos en libre-service pour se rendre à leur bureau afin de prévenir à l'épidémie du Covid-19. D’après l’exploitant Didi Bike, l’utilisation de son service a progressé de 30 % entre le 10 et le 24 février, cette deuxième date correspondant au jour où les Chinois ont commencé à retourner à leur vie normale.





L’atout des bicyclettes réside avant tout dans le fait de minimiser le contact avec les autres en se déplaçant seul, en plein air. Le risque de contamination est moins élevé que les transports en commun, comme le bus, le métro ou même les taxis.





Toutefois, les utilisateurs touchent toujours les poignées, la selle et les pédales. Certains usagers utilisent donc les bicycles avec des gants jetables. Par mesure de précaution, les trois géants du domaine, Didi Bike, Hello Global et Meituan Bike, se sont accordés pour désinfecter les vélos garés dans les rues tous les jours, peu importe leur marque, en répartissant les zones.