Indonésie : un drone taxi a décollé pour son premier vol d’essai

La start-up Frogs a récemment effectué un premier vol d’essai de son drone-taxi « Frogs 282 » à Yogyakarta en Indonésie. Son nom provient de sa forme ressemblant à une grenouille et les chiffres indiquent que le modèle peut accueillir deux passagers, est doté de huit moteurs et constitue la deuxième génération de drone.





La firme souhaite que son aéronef puisse transporter un poids de 200 kg au maximum et disposer d’une autonomie de 100 km. Son extérieur est fabriqué en fibre de carbone léger, un matériau plus solide que l’acier. D’après Asro Nasiri, cofondateur de l’entreprise, ce nouveau mode de transport permettra de réduire les embouteillages et de diminuer la pollution atmosphérique. L’entreprise prévoit de commercialiser son produit final en juillet prochain.





Le gouvernement indonésien projette d’autoriser uniquement la circulation de véhicules électriques et de drones taxis dans la nouvelle capitale du pays, actuellement en construction et qui sera située dans la province orientale de Kalimantan, sur l'île de Borneo.